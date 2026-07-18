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Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

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Scaloni: Espero que o Yamal seja preso antes da final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
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Copa do Mundo
L. Scaloni
L. Yamal
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Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, destacou a periculosidade do astro espanhol Lamine Yamal, afirmando que ele é um jogador excepcional.

Espera-se que Yamal, uma das principais armas da seleção espanhola, esteja na final da Copa do Mundo, amanhã, domingo, contra a Argentina.

Embora Yamal ainda não tenha apresentado seu melhor nível até o momento, ele continua recuperando sua forma física total após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa.

O site News18 divulgou as declarações de Scaloni durante a coletiva de imprensa, na qual ele disse: “Como parar Yamal? Gostaria que pudéssemos trancar Lamine dentro do quarto dele”.

Ele acrescentou: “Yamal é realmente um jogador excepcional. Esse garoto é um tesouro para o futebol, ainda é muito jovem e tem muito a oferecer a esse esporte”.

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Espanha crest
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ESP
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E continuou: “Yamal é um talento que trará muita alegria para a Espanha no futuro, mas esperamos que isso não aconteça no domingo. Ele, assim como Lionel Messi, é um daqueles jogadores que são extremamente difíceis de marcar e parar”.

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