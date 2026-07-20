Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, não conseguiu conter as lágrimas após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que a derrota deixou uma ferida profunda em seu interior e dando a entender que seu futuro com o “Tango” ainda está em aberto.

Scaloni disse durante a coletiva de imprensa após a partida: “Na verdade, minha alma está sofrendo muito, sinto uma grande dor interior. Estar neste lugar exige que a gente se reorganize e comece a construir um grupo forte como este, o que será extremamente difícil”.

O técnico argentino falou sobre Lionel Messi, elogiando a atuação do capitão da seleção apesar da derrota na final, dizendo: “39 anos, pessoal! É inacreditável. Eu sabia que ele continuaria jogando enquanto quisesse, e que seus companheiros e a torcida dariam tudo por ele”.

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E acrescentou: “Espero que Messi esteja orgulhoso de seus companheiros, e acredito que ele realmente esteja. Também espero que a torcida esteja orgulhosa dessa equipe e de tudo o que ela fez. Para mim, Messi é o melhor jogador que já pisou em um campo de futebol, e o que ele fez nesta edição foi incrível, mas ele não precisava disso para confirmar seu lugar na história”.

Sobre seu futuro na seleção argentina, Scaloni gerou polêmica ao afirmar: “Tenho contrato até dezembro e, depois disso, vou me afastar para dar oportunidade a outra pessoa”.

E continuou: “A ideia é parar e relaxar. Quero me afastar um pouco. Este é um lugar maravilhoso e incrível, e espero que outros tenham essa oportunidade. Qualquer argentino sonha em estar aqui. Foi um prazer e um orgulho estar aqui, algo que vai além dos meus melhores sonhos. Eu nunca teria imaginado isso”.

E concluiu: “Isso pode parecer uma despedida, mas, ao mesmo tempo, há o desejo de continuar. Mas, como eu disse, vou continuar até dezembro; depois disso, vamos ver o que vai acontecer”.

Scaloni havia levado a Argentina à conquista da Copa do Mundo na última edição, ao derrotar a França nos pênaltis.