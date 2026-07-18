Scaloni: De la Fuente não conhece meus pensamentos... E essa pergunta é para o Messi

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, afirmou que o confronto contra a Espanha na final da Copa do Mundo será um jogo muito especial para ele, ressaltando que essa é sua segunda final consecutiva na Copa do Mundo, uma conquista impressionante que poucos conseguiram na história.

Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, Scaloni falou sobre os detalhes do seu abraço com Luis de la Fuente, dizendo: “Não vou contar o que disse a ele porque estávamos em uma situação estranha ali, no meio de toda aquela agitação... Disse a ele que vim por causa dele, caso contrário não teria ido, e há outras coisas que não vou contar a vocês”.

Sobre o que mais o preocupa na seleção da Espanha, ele declarou: “A saída do ônibus do hotel realmente me preocupa. A Espanha é um grande time e uma seleção magnífica, e está passando por uma fase muito boa com o Luis, o que me deixa feliz”.

Sobre a possibilidade de este Mundial ser o último do astro Lionel Messi, Scaloni comentou: “O que eu poderia saber? Essa pergunta deve ser feita a ele, não tenho a menor ideia... porque ele não para de nos impressionar, e essa é uma pergunta dirigida a ele pessoalmente”.

E sobre a declaração de Messi de que o que está acontecendo é “puro história” após a vitória sobre a Inglaterra, Scaloni respondeu: “A pura história é o próprio Messi; ele é a história e a lenda, e o fato de ele conseguir dizer isso, de essas palavras saírem da boca dele, me enche de orgulho. O fato de o melhor jogador de futebol que o mundo já viu pensar dessa forma é maravilhoso, e acredito que chegar à final aos 39 anos é algo inacreditável. Por isso, quando eu dizia ‘vamos aproveitar isso’, devíamos valorizar o que ele faz, pois a história e a lenda são o próprio Messi, junto com todo esse grupo de jogadores que nos proporcionou anos maravilhosos”.

E acrescentou: “Embora as pessoas acreditem que um jogador argentino seja capaz disso, concretizar isso é extremamente difícil. Eu já lhes disse em uma entrevista anterior que o que eles fizeram é inacreditável, e há uma gratidão eterna por parte da comissão técnica. Espero que vençamos, mas, se não vencermos, a trajetória foi incrível e representa um exemplo a ser seguido por todos.”

Sobre o confronto contra a Espanha, o técnico da Argentina explicou: “Sim, nós os analisamos porque esperávamos a possibilidade de enfrentá-los em março, mas não mais do que os outros; também analisamos os demais adversários da Copa do Mundo desde dezembro passado. Havia muitos adversários que analisamos em antecipação a possíveis confrontos, e a análise excessiva também não é boa. Sabemos como eles jogam, conhecemos seus pontos fortes e tentaremos impedi-los de colocá-los em prática”.

Sobre o fator experiência neste confronto, Scaloni disse: “A Espanha também conta com jogadores que disputaram partidas em grandes estádios e são figuras de destaque em seus clubes; a questão da pressão e tudo mais acaba quando a bola começa a rolar, pois o jogador esquece disso. Não acho que isso represente um obstáculo, pois, quando essas duas seleções entram em campo, tentam dar o melhor de si através da posse de bola”.

Quanto às semelhanças entre a Espanha e a Argentina, Scaloni declarou: “Luis me conhece como pessoa... mas não sabe o que penso sobre futebol. Embora saibamos como nossas seleções jogam, não conversamos sobre as táticas específicas de cada uma. Cada time tem seus detalhes, mas há um estilo em comum: o ataque com a posse de bola. Temos estilos semelhantes e nos tornamos fortes com a posse de bola... Nesse aspecto, é verdade que somos parecidos, e esperamos que a partida de domingo seja um grande espetáculo”.

Sobre a persistência da paixão e da torcida, Scaloni disse: “Quando você vê sua torcida comemorando dessa maneira e percebe o quanto eles estão felizes, isso te atinge e é impossível que não toque seu coração. No fim das contas, como já disse antes, jogamos por eles. Jogamos pela nossa torcida, pelas nossas famílias e por essas pessoas que esperam ansiosamente para ver a seleção nacional. Recuperamos algo que considero extremamente valioso: ver as pessoas na frente da TV vestindo a camisa da Argentina, e um torcedor do River Plate abraçando um torcedor do Boca Juniors. Nós sentimos isso e levamos em conta; como isso não vai mexer com você?”

Sobre o momento atual da equipe, Scaloni afirmou: “Acho que a equipe teve aspectos positivos, especialmente nos últimos jogos. O segundo tempo contra a Inglaterra foi muito bom. E acho que estamos em melhor situação, apesar de algumas coisas que precisamos melhorar, como sempre acontece. Vamos tentar vencer a final.”

E Scaloni concluiu: “Estamos nos preparando da mesma forma que nos preparamos para todos os jogos, com muita vontade de que as coisas corram bem para nós e prontos para analisar o adversário e ver o que podemos fazer durante a partida. Além de ser uma final, no fim das contas é um jogo de futebol. Precisamos dar o nosso melhor para conseguirmos vencer. Não pensamos que é uma final da Copa do Mundo, porque, se fizermos isso, podemos nos distrair, e vamos ver o que vai acontecer depois”.