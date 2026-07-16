Scaloni: De la Fuente é meu mestre... e esta é a minha resposta às gentilezas da arbitragem

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, elogiou seus jogadores após a vitória dramática (2 a 1) sobre a Inglaterra, na noite de quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, afirmando que esse grupo não para de impressioná-lo.

A seleção argentina esteve à beira da derrota (1 a 0), com os ingleses na frente graças ao gol de Anthony Gordon aos 55 minutos, antes que os companheiros de Lionel Messi virassem o jogo e marcassem dois gols nos minutos finais (85 e 90+2), por meio de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Com essa vitória, a seleção argentina se classificou para a final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva e busca defender o título quando enfrentar a Espanha no próximo domingo.

Scaloni disse após a classificação para a final: “É motivo de alegria para o nosso país e nosso povo; esse grupo não para de me impressionar”.

Ele acrescentou, segundo reportagem da “ESPN”: “Vamos dar o nosso melhor, mas depois disso será muito difícil... Não é arrogância, mas somos especiais”.

E continuou: “Essas pessoas nos levaram à vitória nesta partida. É preciso sempre dar o máximo até o fim, e eles mostraram mais uma vez que estão dando tudo de si; é maravilhoso”.

E continuou: “Gostaria de destacar especialmente aqueles que treinam, mas não podem jogar; eles estão dando o máximo de si. Esses jogadores deram o melhor de si mais uma vez; é assim que funciona no futebol e na vida”.

Sobre as alegações de que a Argentina teria se beneficiado da arbitragem, Scaloni disse: “Deixem que falem o que quiserem sobre a ajuda dada à Argentina, mas com o VAR (Vídeo-Árbitro) hoje em dia, isso é extremamente difícil”.

E continuou: “Falando da partida, essa equipe joga melhor sob pressão. O adversário hesita um pouco, a gente vê uma oportunidade e aproveita. É essa a sensação que tenho”.

E acrescentou: “Ficaríamos felizes mesmo se tivéssemos perdido, porque demos o nosso melhor e criamos seis ou sete chances de gol. O futebol não é apenas um belo jogo, como no segundo tempo, mas é tudo isso e saber como suportar o sofrimento”.

E explicou: “Esse desempenho superou o sofrimento que passamos contra o Egito e, embora tenhamos jogado melhor hoje, tudo foi incrível. Precisamos aproveitar isso agora, porque amanhã já começaremos a pensar na final de domingo contra a Espanha”.

Scaloni observou: “Nós aproveitamos isso, porque foi difícil antes do anúncio da lista final, devido ao número de jogadores lesionados; por isso, nos tornamos mais fortes como grupo. Eles nos disseram que chegariam e que estariam bem, e esse foi o ponto de virada, porque chegaram bem, estão aqui e continuam dando o máximo de si”.

E continuou: “Conheço os jogadores e conheço o caráter deles; são fortes, em todos os sentidos da palavra, vamos deixar isso claro. Foram os melhores em todos os lugares onde jogaram; isso não os sobrecarrega, eles continuam em busca da vitória. Eles dominavam a bola e continuavam atacando, sem se preocupar se iriam cometer erros e serem eliminados da final. Jogam como crianças de sete ou oito anos. É claro que a vitória os faz sentir mais alívio e felicidade”.

E acrescentou: “O que me motiva não é ganhar mais um campeonato, embora eu certamente deseje que isso aconteça, como aconteceu no Catar, e isso se deve à forma como as pessoas me veem, assim como quando me perguntam sobre as críticas. Quero fazer meu trabalho da melhor maneira possível, e os jogadores também. E se ganharmos, temos que continuar jogando bem; é assim que nos motivamos e sempre damos o nosso melhor.”

E acrescentou: “Dói para mim deixar Rodrigo (de Paul) no banco; eu me identificava um pouco com ele no que diz respeito à dedicação em campo. Não existe essa história de não deixar de fora jogadores que já ganharam títulos; você escolhe o que é melhor no momento. E eles entendem isso muito bem. Há um motivo para o Paredes e o Lautaro Martínez ficarem no banco às vezes”.

E explicou: “Lautaro nunca desiste; ele entrou e marcou mais um gol, assim como Nico González também se destacou. Cada jogador cumpre seu papel da melhor maneira possível, e eles sabem que a decisão do técnico é respeitada porque ele pensa no que é melhor para a equipe”.

Sobre o adversário na final, Scaloni disse: “A Espanha é uma grande seleção; derrotou a França de forma esmagadora, como eu e muitos outros esperávamos, e era de se esperar que fosse um adversário difícil. Analisamos o estilo de jogo deles, que fizeram algumas mudanças, e sabemos como jogam e estamos prontos para enfrentá-los. De qualquer forma, vamos aproveitar essa vitória agora”.

E acrescentou: “De la Fuente, o técnico espanhol, foi meu professor no curso de treinadores. Temos um bom relacionamento; conversei longamente com ele no Catar. Ele conduziu sua equipe com maestria até a final. Todos sabem que moro na Espanha e tenho uma família espanhola, mas no domingo quero vencê-lo, é claro”.

E concluiu: “Espero que os espanhóis fiquem felizes com a chegada da Argentina à final. Leo (Messi) jogou lá por muitos anos... e não sei o que mais ele precisaria fazer para convencer a todos de que é o melhor da história; não há dúvida disso agora, pelo que acredito. A maioria dos espanhóis o ama muito”.