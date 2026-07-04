Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, defendeu o desempenho de sua equipe após a difícil vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde na prorrogação, nas oitavas de final da Copa do Mundo, afirmando que os “Albicelestes” enfrentaram a primeira partida realmente difícil do torneio.

Na coletiva de imprensa realizada após a partida no Hard Rock Stadium, em Miami, Scaloni respondeu aos críticos do sorteio, dizendo: “Vocês se lembram quando me disseram que estávamos no lado mais fácil do sorteio?.. Espero que percebam que não existem adversários fáceis. Parabenizo a seleção de Cabo Verde; sabíamos que era uma equipe forte e competitiva, e sofremos bastante”.

E acrescentou: “Acho que merecemos a vitória, mas isso não nega o fato de que nosso adversário jogou bem. Gostaria de destacar os aspectos positivos: essa equipe nunca desiste. Lembro-me da prorrogação no Catar; a equipe continuou atacando e terminou a partida exausta, mas isso é bom”.

Sobre o cansaço visível em seus jogadores, Scaloni explicou: “Desde os primeiros minutos da prorrogação até o apito final, a equipe esteve bem. Sentimos um pouco de dificuldade, mas quando se joga com toda a garra pela seleção nacional, isso compensa a falta de ar e a falta de oxigênio. Hoje, a equipe demonstrou uma personalidade forte”.

Sobre o momento crítico em que a Argentina sofreu o segundo gol de empate (2 a 2), o técnico admitiu: “O gol espetacular que eles marcaram foi inacreditável. Por minha natureza cética, pensei: ‘É o fim, não estamos jogando bem’. Parei para parecer mais calmo do que realmente estava”.

Scaloni elogiou a capacidade de sua equipe de suportar a pressão, dizendo: “O que mais caracteriza a equipe é sua capacidade de aguentar os golpes e continuar atacando. A equipe deu o máximo de si e assumiu a responsabilidade pela partida”.

E concluiu com uma reflexão profunda sobre a identidade argentina: “O que significa ser argentino? É isso: com tudo o que há de bom e de ruim, o sofrimento e a recusa em desistir, jamais, pelo futebol. É improvável que essa equipe sinta o peso da responsabilidade, pois nem sempre é possível jogar bem”.