Scaloni: A Jordânia é um adversário forte... E esta é a posição de Messi sobre o confronto

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, pôs fim à polêmica sobre a participação do craque da equipe, Lionel Messi, na partida contra a Jordânia, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, confirmando que o capitão argentino começará a partida no banco de reservas, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos.

Scaloni disse na coletiva de imprensa: “Leo vai começar a partida no banco de reservas. Já sei qual será a escalação titular, mas não posso revelá-la aqui”.

Scaloni explicou que a decisão de poupar Messi se insere na gestão do esforço físico do astro argentino após a garantia da classificação antecipada, ressaltando que a partida representa uma oportunidade para testar novos jogadores e dar aos reservas minutos adicionais em campo.

Ele disse: “Os jogadores reservas merecem participar; eles são parte integrante da equipe, e grande parte do mérito por tudo o que foi conquistado se deve a eles”.

O técnico argentino acrescentou: “Alcançamos nossos objetivos antes desta partida. Vestir esta camisa significa buscar a vitória em todos os jogos, e isso nos dá a oportunidade de observar os jogadores que não tiveram tempo de jogo suficiente e avaliar sua preparação”.

Sobre os adversários, Scaloni enfatizou que a seleção não escolhe seus oponentes nem pensa na ordem dos próximos confrontos, afirmando: “Prefiro que a Copa do Mundo termine amanhã e que sejamos campeões. Não estamos em uma posição que nos permita escolher ou dar preferência a ninguém”.

Ao falar sobre ter chegado à centésima partida como técnico, Scaloni disse: “Não me importa o que as pessoas vão dizer sobre mim; o que me importa é que as pessoas se identifiquem com o estilo de jogo da equipe. Nunca imaginei que chegaria a 100 partidas vestindo esta camisa”.

Scaloni encerrou sua declaração elogiando a seleção da Jordânia, reafirmando seu total respeito pelo adversário: “É uma boa equipe que perdeu para a Argélia nos últimos minutos. É um adversário forte e não vamos subestimá-lo; queremos dominá-lo mantendo a posse de bola”.