Lionel Scaloni, técnico da Argentina, revelou que o capitão da equipe, Lionel Messi, priorizou o bem do grupo e deu aos companheiros a oportunidade de jogar, em vez de buscar melhorar seus recordes pessoais, após a vitória sobre a Jordânia na última partida do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede “ESPN”, Scaloni disse na coletiva de imprensa pós-jogo: “A avaliação após a vitória nas três partidas é extremamente positiva, especialmente porque fizemos com que todos os jogadores participassem; todos merecem aproveitar a experiência de jogar na Copa do Mundo e acredito que conseguiram cumprir o que era esperado”.

Ele acrescentou: “A Jordânia é uma boa seleção, que fecha bem a defesa e não deixa espaços. Nossos jogadores fizeram uma boa partida e me mostraram que todos estão prontos para jogar e participar se for necessário. Com exceção de Romero, que esperamos recuperar, o restante do elenco está totalmente disponível”.

E continuou: “Precisamos continuar dando o máximo de nós, porque essa camisa exige que sempre tenhamos o melhor desempenho e busquemos a vitória. Os jogadores carregam o espírito competitivo dentro de si, e é assim que as coisas vão acontecer”.

O técnico também falou sobre o gesto de Lionel Messi, dizendo: “Falar sobre isso é quase constrangedor, porque já não sei mais o que dizer, e não há mais palavras que façam justiça a ele. Ele poderia ter jogado os noventa minutos completos e reforçado sua lenda individual, mas preferiu que seus companheiros tivessem mais minutos em campo, pensando na próxima fase, e isso reflete sua imagem da melhor maneira possível. Ele não pensa nesses números. Conversei com o Leo e concordamos que sua entrada como reserva no segundo tempo foi a melhor opção hoje, e isso prova o que ele representa para o grupo”.

Scaloni reforçou sua grande confiança nos atacantes da equipe, dizendo: “Não temos a menor dúvida em relação a Lautaro Martínez, nem em Julian Álvarez, nem em Lo Celso. Marcar gols é, sem dúvida, muito bem-vindo, mas eles estão fazendo um trabalho incrível. Lautaro apresenta um desempenho excepcional e é sempre constante em seu empenho”.

O técnico continuou sua análise detalhada sobre Lo Celso, dizendo: “Ele é um rapaz maravilhoso que ficou de fora da Copa do Mundo no Catar 2022 de uma forma muito dura e dolorosa, e estávamos esperando dar a ele essa oportunidade. Estamos muito felizes por ele e pelo que apresentou na partida; ele é um jogador muito importante para o grupo. E o fato de poder dar a ele a chance de jogar e ter um bom desempenho, além de marcar um gol, enche a gente de ainda mais alegria; por isso, estou muito feliz por ele”.

Sobre a escalação da dupla de ataque junto, Scaloni comentou: “Julian não vinha jogando como titular, mas entrou como reserva nos dois jogos anteriores. Hoje, a equipe teve o luxo de escalar a dupla junto, e acredito que ambos tiveram um bom desempenho, assim como já haviam feito anteriormente contra o Paraguai no Estádio Monumental. Devemos sempre buscar o equilíbrio, pois a equipe não pode perder o equilíbrio de forma alguma; caso contrário, acontecerão coisas que não gostamos. A ideia principal é que esse equilíbrio na equipe nunca seja quebrado.”