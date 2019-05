Saudades do Ex, Vasco? No Ceará, Galhardo faz seu melhor início de Brasileirão

Em três jogos o meio-campista fez três gols, dois deles garantiram vitória do Vozão sobre o Avaí nesta segunda-feira (27)

O meio-campista deixou o pela porta dos fundos, após as finais do , mas se o faz o seu pior início de Brasileirão na história dos pontos corridos, o jogador de 29 anos vai fazendo o seu melhor início no torneio pelo Ceará.

Nesta segunda-feira (27), por exemplo, garantiu a vitória por 2 a 1, de virada e fora de casa, do sobre o Avaí. Brenner abriu a contagem no final do primeiro tempo para os Leões, mas a equipe cearense conseguiu, graças a dois tentos de Galhardo arrancar um excelente resultado também nos minutos derradeiros da partida realizada pela sexta rodada.

A vitória levou o Vozão para a nona colocação (9 pontos), enquanto o Avaí segue com apenas um ponto somado, na antepenúltima posição e à frente justamente do da Gama que Galhardo defendia até o início de 2019. Em três jogos no campeonato, o meio-campista fez o mesmo número de gols, igualando o número de tentos anotados em 22 jogos pelo Cruz-maltino no Brasileirão de 2018.

ASSINE O DAZN E VEJA OS MELHORES CAMPEONATOS DO MUNDO!

O bom desempenho de Galhardo, aliado à realidade difícil do Vasco fez com que o meio-campista virasse assunto do momento nas redes sociais. E foi impossível não ver comparações e ironias em relação ao clube de São Januário. Confira abaixo!

Thiago Galhardo faz muita falta. — Cazé (@Casimiro) 28 de maio de 2019

O @CearaSC vive sua paixão intensamente! Com dois gols de um heróico Thiago Galhardo, o Vozão vira pra cima do Avaí e garante três pontos fora de casa: 2x1. #BoraVozão 🖤⚪ pic.twitter.com/CtEOlz72hX — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) 28 de maio de 2019

O que os deuses do futebol tem a dizer sobre:



- Jordi fechando o gol do

- Rildo fazendo alguns gols pela

- Thiago Galhardo fazendo dois gols em uma partida e virando o jogo pra 2x1 pro Ceará



QUE FASE MEU AMIGOS... — VASCO É MEU ÚNICO AMOR (@vasco_unico) 28 de maio de 2019

A torcida do Vasco avisou sobre o Thiago Galhardo, vocês não acreditaram? pic.twitter.com/A4MMPwrzFO — Portal Alvinegro (@portalvinegro) 28 de maio de 2019

O bom início do Thiago Galhardo e do Rildo no Ceará e na Chapecoense não só evidenciam que os problemas do Vasco vão muito além da qualidade dos jogadores mas também mostram em qual faixa estamos disputando nossos talentos: na faixa de Ceará e Chapecoense… 🤦🏽‍♂️ https://t.co/weqAFe8Ded — ✠SobreVasco✠ (@sobrevasco) 28 de maio de 2019

Eu - Sinto uma falta enorme 😔



Mãe - Do carnaval ? 🤔



Eu - Não sua boba, do Thiago Galhardo 😍 pic.twitter.com/FZ9QO2gD2k — Poko entregador (@IgorMonthay1) 25 de maio de 2019