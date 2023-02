Sassuolo x Napoli ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos na temporada, Sassuolo e Napoli se enfrentam na tarde desta sexta-feira (17), no Città del Tricolore, a partir das 16h45 (de Brasília), pela abertura da 23ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com cinco vitórias consecutivas na Serie A italiana, o Napoli busca se manter isolado na liderança. No momento, soma 59 pontos, 14 a mais que a vice-líder Internazionale, enquanto o Sassuolo, em 15º, registra 24 pontos, e vem de duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos.

Para o confronto em casa, o Sassuolo segue sem contar com Jeremy Toljan, com lesão no tendão da coxa. Assim, Nadir Zortea pode seguir em seu lugar como lateral-direito. Já o Napoli não tem problemas com lesões ou suspensões.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Napoli registra 11 vitórias, contra duas do Sassuolo, além de sete empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano 2022/23, o Napoli goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Raspadori.

Sassuolo: Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Lauriente.

Desfalques

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Sassuolo

Jeremy Toljan segue lesionado.

Quando é?