Sarrafiore é motivo de disputa entre Inter e Huracán

Os argentinos estão cobrando uma dívida milionária do Colorado referente à contratação do meia

Martín Sarrafiore é assunto do momento no . Além de estar escalado como titular contra o , o argentino está no centro de uma disputa entre o e o . Segundo o ex-clube do meia, o Inter precisa pagar os valores que está devendo pela contratação.

Se preparando para a sétima partida no ano, o meia Sarrafiore se viu no centro de uma polêmica entre seu ex e seu atual clube. Nesta quarta-feira (2), dia do duelo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, o Huracán divulgou uma nota oficial afirmando que a Fifa condenou o clube gaúcho a pagar US$ 270 mil (R$ 1,45 milhão) pela contratação do jovem atleta.

O clube argentino alega que o Colorado tem 45 dias desde a notificação para quitar a dívida, reconhecida pelo Inter.

A cobrança, porém, se trata de uma indenização por "direitos de formação", e não do processo de aliciamento que os argentinos abriram contra o Colorado na Fifa, que decidiu a favor do Inter.

A briga entre os dois times vem desde 2017, quando Sarrafiore foi contratado. O Inter buscou o jogador depois de vê-lo em ação pela Copa Ipiranga Sub-20, mais tarde assinou um pré-contrato e, em 2018, anunciou a contratação.

À época, o Huracán entendeu que os gaúchos haviam aliciado sua jovem promessa e recorreu à Fifa. A intensidade, no entanto, entendeu que não houve qualquer irregularidade e encerrou as investigações.

Quando chegou ao Inter, depois de ser afastado em seus últimos dias de contrato com o Huracán, o meia era cercado por boas expectativas e ganhou o status de promessa. Mas na realidade, ele acabou sendo pouco utilizado no clube gaúcho, tendo feito apenas 42 jogos nestes anos.

Para o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (2), às 21h30, porém, o meia foi a escolha de Eduardo Coudet e deve formar a dupla titular com Marcos Guilherme.