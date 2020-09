Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado após empatar com o , o recebe o na noite desta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para DF, GO, MS, MT, PA, PE, PR, RS, SC, TO e SP, exceto e região), além do canal TNT e Premiere. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Internacional DATA Quarta-feira, 2 de setembro de 2020 LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para DF, GO, MS, MT, PA, PE, PR, RS, SC, TO e SP, exceto Santos e região), além da TNT e Premiere, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Com duas vitórias e três empates, o Palmeiras aparece na sexta posição, com nove pontos, contabilizando um jogo a menos do que o Internacional.

Após ver a vitória escapar já nos acréscimos contra o Bahia na última rodada, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo entra em campo pressionada por um bom resultado em casa.

Já o Inter acumula três vitórias consecutivas no Brasileirão e é líder isolado, com 15 pontos

Para o duelo, o técnico Eduardo Coudet poderá repetir a mesma escalação que venceu o . Apenas D'Alessandro é dúvida. Caso não esteja apto, Marcos Guilherme será o seu substituto.

Mais artigos abaixo

📸🇦🇹 Preparação encerrada! Amanhã tem Inter e Palmeiras no Allianz Parque. #VamoInter pic.twitter.com/XgyV0f0TaG — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 1, 2020

Provável escalação do Palmeiras: Weverton: Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña (Diogo Barbosa); Patrick de Paula, Bruno Henrique, Gabriel Menino e Lucas Lima; Rony (Willian) e Luiz Adriano.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; D'Alessandro (Marcos Guilherme) e Thiago Galhardo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 Bahia 1 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB x Palmeiras Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 11h (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020 0 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020

Próximas partidas