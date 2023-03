Sarmiento x Rosario Central ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), pela sexta rodada do torneio; veja como acompanhar na internet

Nesta sexta-feira (03), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Argentino, o Sarmiento recebe o Rosario Central no Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina. O duelo tem início às 20h (de Brasília), mas a partida não terá transmissão para o Brasil. Você pode acompanhar o tempo real do confronto na GOAL.

As duas equipes estão em posições quase opostas na tabela: enquanto o Sarmiento ocupa a 18ª colocação, de 28 clubes no total, o Rosário vive bom momento e aparece em sétimo, à frente de River Plate e Racing, por exemplo. A equipe de Junín tem apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas no torneio. O time de Rosario, porém, bateu seus adversários três vezes, derrotado e saindo com o empate em uma oportunidade cada.

Ao longo da história, as equipes se enfrentaram em apenas sete oportunidades, como confirmam os dados do portal oGol. No total, o Rosario bateu o Sarmiento em três partidas, com vitórias por 1 a 0 em todos os confrontos, enquanto perdeu em dois encontros também pelo mesmo placar. Os dois empates que fecham os jogos foram em 1 a 1 e 2 a 2.

Prováveis escalações

Sarmiento: Meza; Bettini, García, Insaurralde e Rosso; Gabutti, Méndez, Martínez e Gallardo; Toledo e Zanelli. Técnico: Israel Damonte.

Rosario Central: Broun; Martinez, Mallo, Quintana e Alan Rodríguez; Ortíz, Walter Montoya e Campaz; Infantino, Malcorra e Véliz. Técnico: Miguel Russo.

Desfalques

Sarmiento

Sem desfalques confirmados.

Rosario Central

Mac Allister (lesionado).

