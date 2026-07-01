Sarina Wiegman é cogitada como sucessora de Ronald Koeman: “Na KNVB também sabem disso”

Após a saída de Ronald Koeman, começou a busca por um novo técnico da seleção. Ainda não está claro quem está na lista da KNVB, mas os analistas Jan e Youri Mulder defendem uma opção inusitada: Sarina Wiegman. “Por que não?”

Após a humilhante eliminação na Copa do Mundo contra o Marrocos, Koeman decidiu encerrar sua segunda passagem pela seleção holandesa. A KNVB quer agora apresentar seu sucessor “com certa urgência”, tendo em vista o início da Liga das Nações em setembro.

O analista da NOS, Kenneth Perez, considera que a KNVB não deve, acima de tudo, tomar decisões precipitadas. “É melhor dedicar um pouco mais de tempo e escolher a pessoa certa do que agir às pressas. A lista já deve estar pronta.” Antes da Copa do Mundo, já havia incertezas se Koeman continuaria como técnico da seleção.

Youri Mulder defende então a candidatura de Wiegman. “Jan (seu pai, nota do editor) teve aqui uma ideia inovadora: Ron Jans. Por si só, talvez seja uma boa ideia, mas se eu pensar nessa direção, sem seguir um caminho já trilhado... Talvez Wiegman seja uma opção? Ou isso é muito absurdo?”

“Na minha opinião, não é tão absurdo assim, mas o Kenneth já está começando a rir”, constata Youri Mulder. Jan Mulder concorda plenamente com a sugestão do filho. “Acho que ela é uma ótima candidata!”

“Kenneth Perez é antiquado, ele não concorda com isso. Wiegman é uma ótima candidata, sim! Eu voto nela”, diz Jan Mulder.

Youri Mulder não concorda muito com a afirmação de que ‘o futebol masculino é totalmente diferente do futebol feminino’. “Não, né? É o mesmo esporte, mas praticado por pessoas diferentes. De um sexo diferente.”

Será que o diretor técnico do Schalke 04 contrataria Wiegman para o seu clube? “Isso não”, ri Perez. “Bem, sim”, continua Mulder. “Eu só a conheço das categorias Sub-17 e Sub-18, quando eu trabalhava na KNVB e ela era a técnica da seleção feminina.”

“Eu vi uma treinadora trabalhando com uma equipe, e isso se provou. Ela teve um enorme sucesso lá e uma visão muito clara. Uma ideia de jogo clara e uma maneira de trabalhar com o grupo. Na KNVB também sabem disso.”

“Na Alemanha, agora também uma mulher comandou um time. Eu também poderia conversar com uma candidata para o cargo de treinador do Schalke. Por que não?”, afirmou Youri Mulder.

Wiegman é considerada uma das melhores treinadoras do mundo. A treinadora de 56 anos, natural de Haia, conquistou nada menos que três títulos europeus, com a Holanda (2017) e a Inglaterra (2022, 2025).

Além disso, com a Inglaterra, da qual ainda é selecionadora, ela venceu a Finalissima em 2023 e ficou em segundo lugar na Copa do Mundo de 2023. Até o momento, Wiegman, que também levou a Holanda a uma final (perdida) da Copa do Mundo (2019), foi eleita cinco vezes a melhor treinadora do mundo.