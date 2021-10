Saravia e Bruno Méndez são as boas notícias para Inter e Aguirre

O técnico uruguaio poderá contar com a dupla para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão

O técnico colorado Diego Aguirre recebeu boas notícias no treino desta quarta-feira (20). O lateral-direito Saravia foi julgado no STJD pela expulsão contra o Fortaleza e pegou apenas uma partida de suspensão, que já foi cumprida contra o Palmeiras. Com isso, o lateral estará à disposição para enfrentar o Bragantino nesta quinta-feira (21).

A outra boa notícia foi a recuperação do zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que estava com lesão muscular na coxa e tinha previsão de voltar a atuar somente na próxima semana. Bruno Méndez é uma das principais peças do sistema defensivo colorado e também irá retornar ao time para encarar o Bragantino.

Quem também está de volta ao time colorado é o volante Rodrigo Lindoso, que estava com desconforto muscular e por isso foi preservado na partida contra o Palmeiras, no último final de semana.

A partida contra o Bragantino é um jogo atrasado do primeiro turno, além de ser confronto direto na busca por uma vaga para a próxima edição da Libertadores da América. O time paulista está na quinta colocação, com 42 pontos ganhos. O Colorado está na sétima posição, com 39 pontos.

“É um confronto direto, uma final pra nós, a gente tem que estar focado, viemos de uma derrota que nos deixou triste, mas a gente tem que estar focado para conquistar os nossos objetivos. É um jogo difícil, o Bragantino é uma grande equipe e está na final da Copa Sul-Americana, mas a gente está jogando dentro da nossa casa, na frente da nossa torcida, então a gente tem que se impor para conseguir a nossa vitória”, destacou o capitão colorado Taison.