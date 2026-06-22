Uma reportagem revelou os bastidores da conversa entre o argentino Lionel Messi e o austríaco Marcel Sabitzer, após a partida entre as duas seleções hoje na Copa do Mundo.

Messi foi visto conversando longamente com Sabitzer depois que “O Pulguinha” se tornou o artilheiro da Copa do Mundo, na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria.

É uma partida que entrará para a história para o jogador de 38 anos, que já marcou cinco gols em apenas duas partidas nesta Copa do Mundo, após ter feito três gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia.

Assim que soou o apito final em Dallas, Messi recebeu os parabéns de vários jogadores austríacos, mas parecia que um deles estava mais entusiasmado do que os demais.

Enquanto Sabitzer caminhava para se encontrar com Messi, pareceu que o craque argentino apontou com a mão na direção do adversário; Sabitzer sorriu antes de retribuir o gesto.

Em seguida, o meio-campista austríaco acenou com a cabeça em resposta à reação de Messi — que fez um segundo gesto — antes de os dois jogadores se separarem.

Embora não tenha ficado totalmente claro o que os dois disseram, a apresentadora da BBC, Gabi Logan, sugeriu que Sabitzer estava pedindo a camisa de Messi naquele momento histórico.

Mas Messi não parecia particularmente disposto a se desfazer dela, já que ainda a vestia ao voltar para o vestiário.

Os fãs recorreram às redes sociais para expressar exatamente a mesma opinião, apontando que a expressão de Sabitzer, que parecia de resignação, revelou o que estava acontecendo.

Um deles escreveu: “A primeira coisa em que Sabitzer pensa é em conseguir a camisa do Messi”.

Outro comentou, brincando: “Sabitzer está pedindo a camisa do Messi. Cara, essa camisa vale milhões a partir de hoje”.

Um terceiro comentou: “Não acho que o Messi vá abrir mão dessa camisa”.