Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

Traduzido por

Sapitzer faz um pedido comum... e Messi o surpreende com a recusa

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo
L. Messi
M. Sabitzer
Argentina
Áustria
EUA

Messi quebrou muitos recordes

Uma reportagem revelou os bastidores da conversa entre o argentino Lionel Messi e o austríaco Marcel Sabitzer, após a partida entre as duas seleções hoje na Copa do Mundo.

Messi foi visto conversando longamente com Sabitzer depois que “O Pulguinha” se tornou o artilheiro da Copa do Mundo, na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria.

É uma partida que entrará para a história para o jogador de 38 anos, que já marcou cinco gols em apenas duas partidas nesta Copa do Mundo, após ter feito três gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia.

Assim que soou o apito final em Dallas, Messi recebeu os parabéns de vários jogadores austríacos, mas parecia que um deles estava mais entusiasmado do que os demais.

Enquanto Sabitzer caminhava para se encontrar com Messi, pareceu que o craque argentino apontou com a mão na direção do adversário; Sabitzer sorriu antes de retribuir o gesto.

Copa do Mundo
Jordânia crest
Jordânia
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG
Copa do Mundo
Argélia crest
Argélia
ARG
Áustria crest
Áustria
AUT

Em seguida, o meio-campista austríaco acenou com a cabeça em resposta à reação de Messi — que fez um segundo gesto — antes de os dois jogadores se separarem.

Embora não tenha ficado totalmente claro o que os dois disseram, a apresentadora da BBC, Gabi Logan, sugeriu que Sabitzer estava pedindo a camisa de Messi naquele momento histórico.

Mas Messi não parecia particularmente disposto a se desfazer dela, já que ainda a vestia ao voltar para o vestiário.

Os fãs recorreram às redes sociais para expressar exatamente a mesma opinião, apontando que a expressão de Sabitzer, que parecia de resignação, revelou o que estava acontecendo.

Um deles escreveu: “A primeira coisa em que Sabitzer pensa é em conseguir a camisa do Messi”.

Outro comentou, brincando: “Sabitzer está pedindo a camisa do Messi. Cara, essa camisa vale milhões a partir de hoje”.

Um terceiro comentou: “Não acho que o Messi vá abrir mão dessa camisa”.

Publicidade