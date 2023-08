São Paulo x São José: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Paulista feminino

Veja tudo o que você precisa saber para o confronto pela 10ª rodada do Brasileirão feminino

São Paulo e São José se enfrentam na tarde desta quarta-feira (30), às 16h30 (de Brasília), no CT de Cotia, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Tricolor faz boa campanha no torneio, ocupando a terceira colocação geral, com 18 pontos conquistados em nove partidas - seis vitórias e três derrotas -, mas vem de duas derrotas seguidas, para a Ferroviária: uma pelo Paulista e outra pela semifinal do Campeonato Brasileiro, em casa, que coloca panos quentes no atual momento do time.

O São José, por outro lado, não vence a quatro partidas e vive situação instável no campeonato, na oitava posição da tabela. Até aqui, são apenas 12 tentos em nove jogos, com três triunfos, três empates e três reveses.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

São Paulo: Não divulgado.

São José: Não divulgado.

Desfalques

São Paulo

O São Paulo não possui desfalques divulgados.

São José

O São José também não.

Quando é?