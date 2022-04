São Paulo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (1), no Estádio Marcelo Portugal, a partir das 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal do São Paulo no YouTube, na internet.



Veja mais informações da partida!



Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO São Paulo x RB Bragantino DATA Domingo, 1 de maio de 2022 LOCAL Estádio Marcelo Portugal - Cotia, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O São Paulo TV, canal do clube no YouTube, vai transmitir o jogo deste domingo, em Cotia.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de um triunfo contra o ESMAC por 4 a 1, o São Paulo entra em campo buscando a terceira vitória consecutiva no Brasileirão feminino. Atualmente, soma 14 pontos e aparece na quarta colocação.

Já o RB Bragantino está em busca da primeira vitória no torneio nacional. A equipe está na lanterna da competição, o time de Bragança Paulista está na décima sexta colocação, com apenas um ponto.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Avaí Kindermann Brasileiro feminino 17 de abril de 2022 ESMAC 1 x 4 São Paulo Brasileiro feminino 24 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x São Paulo Brasileiro feminino 15 de maio de 2022 A confirmar São Paulo x Atlético-MG Brasileiro feminino 29 de maio de 2022 A confirmar

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 São José Brasileiro feminino 16 de abril de 2022 Avaí Kindermann 1 x 0 RB Bragantino Brasileiro feminino 24 de abril de 2022

Próximas partidas