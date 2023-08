São Paulo x RB Bragantino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Duelo vale a primeira posição do Grupo 18 do torneio; veja tudo o que você precisa saber

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam na tarde desta sexta-feira (25), às 15h (de Brasília), no CT de Cotia, em São Paulo, pela 6ª rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no YouTube.

O Tricolor é a melhor equipe do Grupo 18 do torneio, ainda invicto e com 13 pontos conquistados em cinco jogos. O 100% de aproveitamento nesta segunda fase foi perdido na última rodada, durante o único empate da equipe até aqui, contra o Comercial, por 2 a 2. O time já está classificado para a próxima fase.

Só que o Braga vem logo atrás, fungando no cangote do rival. Em segundo lugar e com 12 pontos aferidos, o time precisa vencer para conquistar a primeira vaga do grupo - o empate beneficia o São Paulo. E a equipe vem super embalada, com quatro vitórias seguidas na competição - a última e única derrota veio ainda na primeira rodada, justamente contra o Tricolor.

Prováveis escalações

São Paulo sub-20: Felipe Preis; Raphael Gogoni (Matheus Amaral), Ythallo, Miranda e Luís Felipe; Andrade (Juan Macías), Cauã Lucca, Palmberg (Boer), Maioli (Luiz Henrique), Paulinho e Talles Wander. Técnico: Menta.

RB Bragantino sub-20: Guilherme Lopes; Danilo Ferreira, Wesley Santos, Kevyn e Luciano; Jackson, Kelvin Flórez e Pedro Henrique; Heytor, Rai e André Ricardo. Técnico: Artur Itiro.

Desfalques

São Paulo sub-20

O São Paulo sub-20 não possui desfalques divulgados.

RB Bragantino sub-20

O RB Bragantino sub-20 também não.

Quando é?