São Paulo vetou ida de Marcos Paulo para o Grêmio após briga com Rogério Ceni

Diretoria não estava disposta a liberar o jogador de 22 anos, mesmo depois da rusga com o antigo técnico

Titular do São Paulo na vitória sobre o Ituano, pela Copa do Brasil, Marcos Paulo quase deixou o clube depois de um atrito com Rogério Ceni, em março passado. O Grêmio fez uma consulta logo após a rusga do atacante com o treinador, mas não houve acordo para a saída do Morumbi na ocasião, como soube a GOAL.

O desejo dos gaúchos à época era que ele fosse repassado por empréstimo. O interesse, no entanto, foi logo abafado pela diretoria são-paulina, que descartou se desfazer do atleta.

Marcos Paulo tem contrato de empréstimo com o São Paulo até 31 de dezembro de 2023 — o clube tem opção de compra de € 3 milhões (R$ 16,8 milhões na cotação atual). A diretoria entende que ele será um nome útil para o decorrer da temporada não pretendia liberá-lo na última janela de transferências.

O atacante de 22 anos pertence ao Atlético de Madrid e também não tinha interesse em deixar o Tricolor paulista, mesmo depois do entrevero com Rogério Ceni. Houve uma reunião do jogador com o antigo técnico e o executivo de futebol Rui Costa. A conversa, conduzida pelo dirigente, serviu para que fossem aparadas as arestas, e o atleta permanecesse no Morumbi ao menos até o fim do vínculo.

Nas últimas partidas de Ceni pelo São Paulo, Marcos Paulo teve oportunidades e foi decisivo. Ele marcou na despedida do comandante, a vitória por 2 a 0 sobre o Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Na estreia de Dorival Júnior, o triunfo por 3 a 0 sobre o América-MG, o atacante também estufou a rede adversária. O desempenho permitiu que ele fosse titular pela primeira vez na temporada durante a partida dessa terça-feira (25), diante do Ituano, pela Copa do Brasil.

O atacante fez dez partidas pelo Tricolor paulista em 2023, somando 218 minutos em campo. No período, marcou dois gols e não deu assistências para os companheiros.