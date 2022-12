São Paulo vence disputa com o Fortaleza e compra Wellington Rato por R$ 5,5 milhões

Pedido de Rogério Ceni, meia-atacante de 30 anos assinará com o clube até dezembro de 2025

O São Paulo chegou a um acordo, na tarde desta segunda-feira (12), pela contratação de Wellington Rato, meia-atacante que pertence ao Atlético-GO.

Os paulistas desembolsarão R$ 5,5 milhões pela totalidade dos direitos econômicos do jogador de 30 anos, como soube a GOAL. Ele assinará por três temporadas no Morumbi, até 31 de dezembro de 2025.

O Fortaleza apresentou proposta com valor idêntico ao do São Paulo. Entretanto, para pagamento parcelado em tempo menor. A decisão sobre o futuro ficou a cargo do atleta.

A decisão pelo Tricolor paulista ocorreu em reunião na tarde desta segunda-feira. Mesmo da Europa, representantes do jogador ajustaram detalhes da transferência com o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. A forma de pagamento e o valor da transferência era o que precisava ser solucionado na conversa remota.

Os detalhes do contrato com o São Paulo já tinham sido resolvidos em conversas prévias. Wellington Rato já havia dado aval ao clube para um vínculo de três temporadas.

A contratação de Wellington Rato foi um pedido de Rogério Ceni à diretoria são-paulina. O treinador entende que o meio-campista será peça fundamental no setor – ele acredita que havia ausência de peças com as características do jogador no elenco.

Wellington Rato foi um dos destaques do Atlético-GO em 2022. O meio-campista participou de 70 jogos, marcando 15 gols e dando outras sete assistências neste ano.