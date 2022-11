Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo disputam Wellington Rato; Atlético-GO não se empolga

Jogador recebeu propostas dos três clubes e do Hafar Al-Batin, da Arábia Saudita. Coritiba também fez consulta pelo jogador

O atacante Wellington Rato recebeu quatro ofertas para deixar o Atlético-GO no mercado da bola, como soube a GOAL. Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo e Hafar Al-Batin, da Arábia Saudita, fizeram propostas, mas estão longe do que o clube goiano deseja para negociá-lo em definitivo. A informação sobre o interesse dos árabes foi inicialmente divulgada pelo jornal O Dia.

A reportagem apurou com fontes ligadas ao Atlético-GO que, além das quatro ofertas recebidas, houve ainda uma consulta do Coritiba. A diretoria, porém, não tem pressa para definir o futuro do jogador e aguarda uma proposta convincente para avançar nas tratativas.

O Dragão não definiu um valor para tratar a negociação. O clube até está disposto a conversar sobre a situação, mas só aceitará liberá-lo por valor superior aos apresentados até o momento. A maior proposta recebida por Wellington Rato está avaliada em US$ 1 milhão (R$ 5,36 milhões na cotação atual).

O Atlético-GO tem 100% dos direitos econômicos do jogador de 30 anos. Ele tem compromisso com o clube até 31 de dezembro de 2023. O estafe do jogador está disposto a levá-lo para um clube maior do futebol brasileiro e já comunicou isso à diretoria do Dragão.

Em 2022, atacante disputou 70 partidas por Campeonato Goiano, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, somando 5.128 minutos em campo. No período, ele fez 15 gols e se responsabilizou por oito assistências.