São Paulo vê acordo inviável e descarta contratação de Borré

Depois de avaliar pedida do atacante colombiano, que está perto do fim do contrato no River Plate, a diretoria descartou a sua chegada ao Morumbi

O São Paulo descartou a contratação de Rafael Santos Borré, atacante que fica livre do contrato com o River Plate (ARG) a partir de julho deste ano. A pedida financeira do colombiano é o que motiva a desistência do clube no mercado da bola, de acordo com a apuração da Goal. O Tricolor só investiria no atleta em caso de aporte financeiro de algum parceiro ou investidor.

Nos bastidores do Morumbi, o atleta de 25 anos é visto como um nome caro e inviável. As cifras que envolvem uma possível negociação com o jogador estão fora da realidade do que é pregado pela atual gestão.

Borré chegou a ficar perto de uma transferência para o Grêmio com cifras muito elevadas. À época, os gaúchos estavam dispostos a pagar US$ 6 milhões (R$ 30,25 milhões na cotação atual) de luvas, US$ 2 milhões (R$ 10,08 milhões) pela intermediação e US$ 2,5 milhões (R$ 12,6 milhões) anuais de salário. O São Paulo vê o montante como muito elevado e nem sequer cogita algo neste nível. O Palmeiras se dispôs a pagar cifras parecidas pela aquisição do atleta, mas também desistiu da contratação.



Rafael Santos Borré ainda tem futuro incerto (Foto: Getty Images)

A ideia do Tricolor paulista era utilizar a presença de Hernán Crespo no banco de reservas para convencer o atleta do River Plate a se transferir para o Morumbi. No entanto, o apelo de trabalhar com o ex-atacante não foi o suficiente para atrair o estrangeiro.

Sem Rafael Santos Borré, a diretoria do São Paulo segue à procura de um centroavante no mercado da bola. Hoje, o clube conta apenas com Pablo para a posição. A comissão técnica já improvisou o meio-campista Vitor Bueno na função, mas ele ainda não convenceu totalmente.

Eduardo Sasha, hoje no Atlético-MG, também já surgiu como possibilidade da diretoria do São Paulo no mercado da bola. As tratativas com o atleta, no entanto, não engrenaram.