São Paulo x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (20), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Com mais de 40 mil ingressos vendidos, o São Paulo recebe o Vasco neste sábado (20), a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Embalado com a vitória sobre o Sport por 2 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. A equipe ocupa o meio da tabela, com nove pontos (duas vitórias, três empates e uma derrota).

Já o Vasco chega pressionado após três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos disputados. Atualmente, o time carioca possui seis pontos, um ponto acima do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

Para o confronto fora de casa, o técnico Maurício Barbieri pode repetir a mesma equipe que foi derrotada pelo Santos por 1 a 0. Rwan Cruz e Gabriel Carabajal voltam a ficar à disposição.

O confronto entre as duas equipes ao longo da história é marcado por um grande equilíbrio. Em 97 jogos disputados entre as equipes, foram 35 vitórias para cada lado, além de 27 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2021, o Tricolor venceu por 4 a 1 no placar agregado.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Alan Franco (Diego Costa), Beraldo e Patryck (Caio Paulista); Pablo Maia, Gabi Neves, Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano (Marcos Paulo) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Vasco: Léo Jardim; Pumita, Robson, Léo, Lucas Piton; Jair, Galarza, Barros, Figueiredo, Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Barbieri.

Desfalques

São Paulo

Arboleda teve diagnosticado uma fadiga e será poupado, enquanto David está em transição física.

Vasco

Andrey e Marlon Gomes defendem a seleção brasileira sub-20.

Quando é?