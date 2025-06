São Paulo x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca da reabilitação no Brasileirão após duas derrotas consecutivas, o São Paulo aparece na 13ª posição, com 12 pontos conquistados e aproveitamento de 36%. Apesar da paralisação dos campeonatos para a Data Fifa, o técnico Luis Zubeldia segue com uma lista extensa de desfalques.

Já o Vasco, em 15º lugar, com 10 pontos, tem a mesma pontuação que o Fortaleza, equipe que fecha a zona de rebaixamento, e também busca pela recuperação no Brasileirão. No início da semana, o clube anunciou a rescisão de Payet, mas o goleiro Hugo Moura retorna após cumprir suspensão na derrota para o RB Bragantino por 2 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Díaz, Pablo Maia, Alisson, Cédric, Lucas Ferreira, Luciano e André Silva.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Mauricio Lemos), Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura (Jair), Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Desfalques

São Paulo

Marcos Antônio está em transição física, enquanto Calleri, Oscar, Ruan, Lucas, Igor Vinícius e Ferreira estão lesionados.

Vasco

David e Guilherme Estrella estão fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de junho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

Últimos jogos

Na última rodada do Brasileirão, antes da paralisação para a Data Fifa, o São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 fora de casa, enquanto o Vasco foi derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 0.

Confronto direto

Em 101 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 37 vitórias, contra 36 do Vasco, além de 28 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2024, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Classificação