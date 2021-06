São Paulo vai liberar Daniel Alves para a Olimpíada de Tóquio?

Camisa 10 diz ter sonho de disputar competição, e dirigentes do Tricolor sinalizam que vão liberar. Jogos acontecem de 23 de julho a 8 de agosto

O técnico André Jardine convocou Daniel Alves, do São Paulo, para a seleção brasileira que disputará as Olimpíadas de Tóquio. O clube vai liberar o camisa 10? O Tricolor não se posicionou oficialmente até o momento, mas a Goal apurou que o jogador sinalizou se tratar de um sonho disputar a competição e recebeu resposta positiva de liberação dos dirigentes.

O São Paulo foi surpreendido com a notícia da convocação e não esperava o chamado de Daniel Alves, assim como pessoas próximas ao jogador de 38 anos.

Pela programação da CBF, os convocados por André Jardine se apresentariam no dia 1 de julho para iniciar a preparação na Academia de Futebol (CT do Palmeiras). O grupo viajará dia 8 de julho para Doha, no Catar, quando os atletas que atuam no Brasil deverão se apresentar. Nessa data a delegação vai para o Japão, sede das Olimpíadas, marcadas para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto.

Daniel Alves (entorse no joelho direito) desfalca o São Paulo desde a primeira final do Paulistão, no dia 20 de maio. Ele está em recuperação da lesão que o tirou da convocação da seleção principal do técnico Tite para os jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

A CBF teve dificuldades para fechar a lista de convocados dos Jogos Olímpicos. Como o campeonato não faz parte do calendário de competições da Fifa, os clubes não são obrigados a liberar os seus atletas. Neymar e Marquinhos, por exemplo, não foram liberados pelo PSG para atuar no Japão. O Real Madrid também não liberou dois de seus atletas cotados para integrarem o grupo, Rodrygo e Vinícius Junior.

O São Paulo tem uma dívida de cerca de R$ 12 milhões com Daniel Alves. O clube tem contado com a boa vontade do jogador, em meio à dificuldade financeira. Recentemente, o Tricolor pegou R$ 75 milhões em empréstimo com banco para resolver problemas de caixa.

Nas Olimpíadas, Daniel Alves vai desfalcar o São Paulo nos jogos abaixo:

LIBERTADORES

Racing - oitavas de final - 13 e 20 de julho

COPA DO BRASIL

oitavas de final - 29 de julho e 4 de agosto (adversário indefinido)

BRASILEIRÃO

11ª rodada (São Paulo x Bahia), 12ª rodada (São Paulo x Fortaleza), 13ª rodada (Flamengo x São Paulo), 14ª rodada (São Paulo x Palmeiras) e 15ª rodada (Atlhetico x São Paulo)