São Paulo vai à CBF para contestar árbitro de empate contra o Corinthians

Diretoria acredita que o árbitro Bruno Arleu de Araújo influenciou no empate por 1 a 1 do Majestoso e promete ir à CBF para cobrar

O São Paulo vai enviar uma representação à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) contra o árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ/Fifa), que apitou o empate por 1 a 1 contra o Corinthians, na tarde desse domingo (14), na Neo Química Arena, como soube a GOAL. A diretoria ficou inconformada com a atuação do juiz no Majestoso válido pela sexta rodada do Brasileirão.

Nos bastidores do clube, há bastante incômodo com dois lances específicos: o gol anulado de Jonathan Calleri e o pênalti marcado para o arquirrival. A cúpula entende que não houve irregularidade no gol marcado pelo centroavante argentino — a arbitragem assinalou falta do estrangeiro no lateral direito Fagner no lance — e acredita que Rafinha não cometeu penalidade máxima em Wesley.

A GOAL apurou que a diretoria do São Paulo trata a arbitragem como desastrosa e acredita que os erros podem ser considerados grotescos. Os dirigentes entendem ainda que o árbitro Bruno Arleu de Araújo deveria se envergonhar da atuação nesta tarde, na Neo Química Arena.

A partida entre Corinthians e São Paulo foi a quinta de Bruno Arleu de Araújo na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes disso, ele havia apitado Goiás x Corinthians, Cuiabá x Gremio, Cruzeiro x Santos e Internacional x Athletico-PR. Na primeira rodada, ele esteve na Série B do Brasileirão, no duelo entre Ituano e Ceará. O árbitro esteve também em quatro jogos da Copa do Brasil — Bahia de Feira x Red Bull Bragantino, Grêmio x Ferroviário, Palmeiras x Tombense e Brasil-RS x Atlético-MG.

O diretor de futebol do Tricolor paulista, Carlos Belmonte Sobrinho, falou sobre o ocorrido na zona mista do estádio. Ele demonstrou incômodo com a arbitragem ao conversar com os jornalistas, como pode ser visto no vídeo abaixo.