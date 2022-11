São Paulo x Universidad de Chile: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasil Ladies Cup

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela terceira rodada do Grupo B; veja como acompanhar ao vivo na TV

São Paulo e Universidad de Chile se enfrentam neste sábado (12), às 16h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela terceira rodada do grupo A da Brasil Ladies Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Em busca da recuperação após a derrota para o Flamengo por 3 a 0 na última rodada, o São Paulo é o segundo colocado, com três pontos. Na rodada de estreia venceu a Ferroviária por 3 a 1.

Do outro lado, a Universidad de Chile, com duas derrotas e na lanterna do grupo, busca os primeiros pontos na competição.

Prováveis escalações

Escalação do provável UNIVERSIDAD DE CHILE: Zuniga; Valentina Diaz, Mariana Morales, Orellana, Pinilla; Ana Gutierrez, Gabriela Huertas, Groff, Karen Fuentes, Huenteo, Barbara Sánchez.

Escalação do provável SÃO PAULO: Carlinha, Giovana, Thaís Regina, Pardal, Ana Clara, Formiga, Maressa, Micaelly, Aline, Naná e Rafa Travalão.

Desfalques

Universidad de Chile

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Fonte Luminosa - Araraquara, SP