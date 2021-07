São Paulo terá voltas de Miranda e Rigoni contra o Racing; Luciano está fora

Zagueiro e argentino se recuperam de problemas físicos e voltam a ser convocados. Atacante em fase final de reabilitação por estiramento é baixa

O São Paulo terá os retornos de Miranda e Rigoni entre os relacionados contra o Racing, nesta terça-feira, às 21h30, na Argentina, pela volta das oitavas de final da Libertadores. A dupla treinou normalmente nesta segunda-feira e está à disposição do técnico Hernán Crespo. Por outro lado, Luciano está fora. Ele está na fase final de recuperação de um estiramento na coxa.

Rigoni e Miranda se recuperaram e voltam a ser relacionados no São Paulo contra o Racing.

Luciano, por outro lado, é desfalque e não viaja para a decisão da vaga pelas oitavas de final da Libertadores.@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) July 19, 2021

Miranda (dores musculares) não joga desde o dia 4 de julho, contra o Red Bull Bragantino. Rigoni, por sua vez, é baixa desde o 7 deste mês, quando o Tricolor venceu o Internacional. Já Luciano não joga desde o clássico com o Santos, na derrota por 2 a 0 na Vila Belmiro no dia 20 de junho.

Com Miranda e Rigoni de volta, Crespo ganha mais opções para escalar o São Paulo. O técnico, no entanto, faz mistério sobre os 11 iniciais. Antes de encarar o Racing, o Tricolor faz um último trabalho de ativação no hotel onde ficará hospedado, nesta terça-feira, na Argentina.

Após a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no Morumbi, o presidente Julio Casares veio a público para dar respaldo a Crespo. O técnico falou abertamente dos problemas do São Paulo e da falta de dinheiro do clube depois da partida do final de semana.