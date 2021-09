São Paulo tenta parcelar dívida de R$ 16 milhões com Dani Alves em quatro anos

Tricolor paulista negocia débito com o lateral direito de 38 anos e busca parcelamento do valor. Rescisão só sairá após acordo entre as partes

O São Paulo negocia a rescisão contratual de Daniel Alves. Para quebrar o acordo com o lateral direito, o clube tem que pagar uma dívida que está avaliada em R$ 16 milhões atualmente. A ideia é parcelar o valor em quatro anos, conforme apurado pela Goal.

O Tricolor paulista anunciou, na última sexta-feira (10), que o jogador de 38 anos foi afastado depois de se ausentar de um treino sob a alegação de que há um valor elevado em atraso para receber do clube. A diretoria reconhece o débito e negocia um parcelamento para não onerar os cofres.

A intenção do departamento financeiro é pagar a dívida em suaves prestações durante 48 meses, até o fim de 2025. O estafe do jogador conversa com os representantes jurídicos do São Paulo a fim de chegar a um acordo. Ainda não há consenso sobre a forma de pagamento do débito.

Daniel Alves custava aos cofres do São Paulo R$ 25,3 milhões por ano. O veterano chegou ao clube em agosto de 2019 como uma das principais contratações da gestão de Carlos Auguto Barros e Silva, o Leco. A intenção da diretoria à época era pagar os vencimentos do atleta por meio de parcerias. Entretanto, nunca houve um acordo para que patrocinadores bancassem ao menos parte do que ele deveria receber durante a sua passagem pelo Morumbi.

O lateral direito ainda tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022 e negocia a rescisão para decidir o seu futuro. Ele entrou na mira de Flamengo e Palmeiras, mas nem sequer abriu negociações com os clubes. O seu desejo é inicialmente ter o vínculo rescindido com o Tricolor paulista para depois acertar a sua transferência.

Dani Alves fez apenas seis jogos pela atual edição do Campeonato Brasileiro. Ele, portanto, pode defender outras equipes da competição. O prazo para registro de atletas no país é até 24 de setembro. Em sua passagem pelo Morumbi, o veterano conquistou apenas um título: o Paulistão de 2021.