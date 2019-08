São Paulo tem acordo verbal para fechar com Dani Alves

Livre no mercado desde que deixou o PSG, lateral aceitou um contrato válido por três anos com o Tricolor

Dani Alves está perto de ser anunciado pelo . A Goal apurou que o Tricolor encaminhou verbalmente nas últimas horas a contratação do lateral-direito, que aceitou um acordo válido por três anos (até 2022). De férias em , o jogador é esperado na capital paulista nos próximos dias para assinar contrato.

Aos 36 anos, o experiente lateral também tinha conversas em andamento com Inter de Milão e Juventus, mas não chegou a um acerto para voltar a jogar na devido ao curto tempo de vínculo oferecido por ambos (abaixo de dois anos).

São-paulino declarado, Dani está livre no mercado desde o fim de junho, quando viu acabar o contrato com o , e desde então entrou na mira do clube do Morumbi, que inicialmente tratava a contratação como "quase inviável", sobretudo por causa das condições salariais.

No , o jogador com mais títulos na história do futebol, com 40 taças, defendeu apenas o . Já na Europa, fez sucesso com as camisas de , e, principalmente, .