Dani Alves: Juventus entra forte na briga com Inter de Milão e Manchester City

Representantes do lateral-direito estiveram em Turim nesta segunda-feira para ouvir a oferta da Vecchia Signora

O futuro de Dani Alves caminha para ser decidido ainda nesta semana. A Goal apurou que os representantes do veterano lateral-direito estiveram nesta segunda-feira em Turim, com a missão de negociar com a , que resolveu entrar forte na briga com e .

Inter e City, vale lembrar, discutem há dias a contratação do brasileiro, que está livre no mercado depois de não ter renovado com o . Apesar de ter o sonho de jogar na Inglaterra, o jogador de 36 anos tem pressa para definir o futuro e vê com bons olhos voltar ao futebol italiano, onde, curiosamente, defendeu a prória Vecchia Signora, entre 2016 e 2017.

Contratar o atleta mais vitorioso da história do futebol, com 40 títulos na carreira, requer um alto investimento. Além de um vínculo de pelo menos dois anos, Dani pretende receber no mínimo 7 milhões de euros por temporada (R$ 30 milhões) - isso sem contar as eventuais comissões para intermediários, prêmio de assinatura e bônus por metas atingidas.