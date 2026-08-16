O Barcelona desistiu de suas tentativas de contratar um dos atacantes de destaque, prevendo o fracasso da negociação por Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

Vale lembrar que o jornalista especializado no mercado de transferências Fabrizio Romano afirmou que Luis Suárez, atacante do Sporting de Lisboa, de 28 anos, estava na mira do Barcelona como uma das alternativas apresentadas, caso a tentativa de contratação de Álvarez não evoluísse de forma positiva.

Romano voltou a confirmar a desistência do Barcelona da negociação, escrevendo em sua conta na rede "X": o Barcelona não vai acionar a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros para contratar Luis Suárez, pois o valor é considerado exagerado".

E o especialista em mercado acrescentou: "O Sporting de Lisboa não vai oferecer nenhum desconto ao Barcelona na negociação, e espera-se que o atacante colombiano permaneça em seu clube".

O atacante argentino Julián Álvarez segue com suas tentativas de pressionar para concretizar sua transferência ao Barcelona, e o clube catalão mantém seu interesse em contratá-lo, por considerá-lo o principal plano do técnico Hansi Flick e do diretor esportivo Deco.

