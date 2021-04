São Paulo se aproxima de renovação com Rodrigo Nestor

Presidente Julio Casares diz que acordo com volante está próximo. Atual vínculo termina em novembro e tendência é de renovação por quatro anos

O São Paulo está próximo de fechar a renovação de Rodrigo Nestor. Segundo o presidente Julio Casares, o acordo será acertado em parâmetros parecidos aos de Luan, Igor Gomes e Gabriel Sara.

A tendência é para uma renovação por quatro anos. A informação foi publicada pelo jornalista André Plihal, da ESPN Brasil, e confirmada pela Goal.

"Eu tenho convicção que se aproxima. Fizemos nossa colocação máxima, queremos que o jogador permaneça. Tem futuro, veio da nossa base e o Crespo acredita no atleta. Nós chegamos no nosso máximo e esperamos renovar, sim, assim como fizemos com Luan, Diego Costa, Gabriel Sara, Igor Gomes e esperamos muito contar com a renovação do Rodrigo Nestor", afirmou o mandatário em entrevista à Goal.

"Estamos mais próximos. Está muito claro que o jogador quer ficar, e nós queremos que ele fique. Achamos que é uma valorização muito importante para ele. Vai ser bom pra todo mundo. Mas eu gosto de dizer: negocio é só quando estiver fechado."

A negociação para tentar renovar o contrato de Rodrigo Nestor se arrasta desde a gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Publicamente, o diretor de futebol Carlos Belmonte chegou a expôr certo incômodo pela maneira como os representantes do atleta vinham conduzindo a conversa, embora tenha elogiado a postura de Rodrigo Nestor. Isso porque o dirigente disse que os prazos entre as propostas e contrapropostas estavam muito longos, em meio à aproximação do término do contrato válido até novembro. No entanto, a situação evoluiu nas últimas semanas.

Aos 20 anos, Rodrigo Nestor é formado na base do São Paulo, em Cotia, e peça importante no time do técnico Hernán Crespo. Com a saída de Tchê Tchê por empréstimo ao Atlético-MG, a tendência é que ele tenha ainda mais espaço no elenco.