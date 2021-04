Acordo prevê multa caso Atlético-MG use Tchê Tchê contra o São Paulo

Galo teria de pagar R$ 1 milhão para escalar o volante contra o Tricolor, com quem fechou o empréstimo do atleta

Atlético-MG e São Paulo acertaram uma negociação de empréstimo por Tchê Tchê até maio de 2022, como adiantou a Goal na semana passada. O volante foi anunciado nesta terça-feira (6) pelo Galo.

No acordo, há uma multa de R$ 1 milhão para caso o Atlético-MG escale Tchê Tchê numa partida contra o São Paulo. A cláusula é relativamente comum nesse tipo de negócio - o caso do Internacional, que escalou o lateral Rodinei contra o Flamengo no último Brasileirão, é um bom exemplo.

Tchê Tchê foi emprestado ao Atlético-MG com uma opção de compra fixada entre entre 3,5 e 4 milhões de euros (R$ 23,4 e 26,7 milhões).

Em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, disse que o Atlético-MG ficará responsável por pagar o salário integral de Tchê Tchê.

A contratação do Atlético-MG foi um pedido do técnico Cuca, com quem Tchê Tchê trabalhou no Palmeiras e no próprio São Paulo.

Aos 28 anos, o meia tem contrato com o Tricolor paulista até março de 2023.