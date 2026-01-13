+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Paulista
team-logoSão Paulo
team-logoSão Bernardo
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

São Paulo x São Bernardo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 23º título do Campeonato Paulista, o São Paulo iniciou sua campanha no Paulistão com uma derrota por 3 a 0 para o Mirassol e tenta reação na competição. Sem somar pontos na estreia, o Tricolor ocupa as últimas posições neste início de torneio.

Do outro lado, o São Bernardo chega em alta após golear o Capivariano por 4 a 0 na primeira rodada do Campeonato Paulista. Líder do Paulistão, a equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá deve manter a formação titular, sem mudanças para o próximo confronto.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Ferreira (Tapia) e Luciano.

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli, Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho).

Paulista
São Paulo crest
São Paulo
SAP
São Bernardo crest
São Bernardo
SAB

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Ryan Francisco, André Silva e Luan seguem no DM e Maik, expulso contra o Mirassol, cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026
  • Horário: 21h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
1/5

SAB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

SAP

Outros

SAB

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

9

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade
0