São Paulo x São Bernardo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 23º título do Campeonato Paulista, o São Paulo iniciou sua campanha no Paulistão com uma derrota por 3 a 0 para o Mirassol e tenta reação na competição. Sem somar pontos na estreia, o Tricolor ocupa as últimas posições neste início de torneio.

Do outro lado, o São Bernardo chega em alta após golear o Capivariano por 4 a 0 na primeira rodada do Campeonato Paulista. Líder do Paulistão, a equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá deve manter a formação titular, sem mudanças para o próximo confronto.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Ferreira (Tapia) e Luciano.

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli, Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho).

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Ryan Francisco, André Silva e Luan seguem no DM e Maik, expulso contra o Mirassol, cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 Horário: 21h45 (de Brasília)

21h45 (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

