São Paulo, Rio de Janeiro e mais: as candidatas a receberem a final da Libertadores 2020

São Paulo entra na disputa para sediar a final da Libertadores 2020; capital paulista encara outros concorrentes. Confira:

O poderá retornar a uma final de Libertadores e não necessariamente, precisará estar representado em campo. Nesta sexta-feira (23), a cidade de emitiu à Conmebol a formalização da candidatura para sediar a próxima final da , em 2020. A proposta deverá chegar a Conmebol na próxima terça-feira (27).

Os estádios oferecidos para sediar a finalíssima do maior torneio da América do Sul foram a Arena , o Allianz Parque, do , e o Estádio do Morumbi, do São Paulo. O jogo está previsto para ocorrer em 21 de novembro de 2020, um sábado.



(Foto: Jaqueline Lima | Goal Brasil)

A capital paulista não é a única cidade brasileira interessada em sediar a final. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel manifestou interesse para a Conmebol a respeito da decisão ocorrer no Rio.

Mas se o Governo do Rio de Janeiro quiser sediar a final da Libertadores em 2020, terá de superar, além de São paulo, uma dura concorrência. Ao menos mais cinco cidades da América do Sul estão na disputa, duas da , uma do e duas da . A decisão, por sua vez, deverá ocorrer entre o final d segundo semestre deste ano ou no início de 2020.

Na edição de 2019, a Libertadores começa a seguir o formato da , no qual é campeão definido em um jogo único. A final deste ano será em Santiago, no , em 23 de novembro.