São Paulo negocia com Igor Gomes, mas ainda vê renovação distante

Diretoria está otimista quanto à renovação do meio-campista e pensa em segurá-lo por mais tempo no Morumbi

O São Paulo conversa com Igor Gomes para estender a sua permanência no Morumbi. No entanto, ainda vê a negociação longe de um desfecho, como soube a GOAL.

O desejo da diretoria é acertar a permanência do meio-campista de 23 anos o mais rápido possível. Porém, reconhece que é difícil chegar a um acordo célere com um jogador tão cobiçado no exterior — ele não tem propostas, mas já recebeu sondagens de europeus recentemente.

A cúpula são-paulina está otimista em relação à manutenção do atleta e trata as conversas de forma positiva. O clube não teme perdê-lo em meio ao mercado da bola do futebol europeu.

Igor Gomes tem vínculo com o São Paulo até 30 de março de 2023. O jogador pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de outubro deste ano — o desejo do Tricolor paulista é que a renovação seja sacramentada até esta data.

O meio-campista tem se destacado com as cores do São Paulo nesta temporada. Sob o comando de Rogério Ceni, ele fez 44 partidas, com um gol marcado e cinco assistências. O atleta soma 3.387 minutos jogados com as cores da equipe em 2022.