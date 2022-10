São Paulo propôs renovação a Reinaldo e voltará a conversar após o Brasileirão

Tricolor paulista enfrenta a concorrência do Fluminense, que deseja o lateral esquerdo

O São Paulo fez uma proposta para renovar o contrato do lateral esquerdo Reinaldo antes da final da Sul-Americana. A oferta foi para estender o vínculo até dezembro de 2023, como soube a GOAL. O jogador de 33 anos procurou o clube para dar uma resposta depois do jogo contra o Independiente Del Valle, mas ouviu que a decisão será tomada somente após o Brasileirão, assim como de outros atletas.

A primeira proposta do Tricolor paulista para o jogador foi para renovação até o fim do próximo ano, com opção de renovação em caso de cumprimento de metas. Ele teria o salário mantido no Morumbi — o atleta recebe R$ 4,5 milhões por temporada no clube.

Reinaldo gostaria de um tempo maior de contrato e sinalizou a situação ao departamento de futebol do São Paulo. Entretanto, não houve uma reunião para discutir o novo compromisso. O próprio atleta está disposto a esperar o fim do Brasileirão para discutir os moldes do futuro vínculo.

O técnico Rogério Ceni é um dos entusiastas da manutenção de Reinaldo no Morumbi. O treinador aprova a permanência do lateral esquerdo por mais uma temporada no elenco. Ele crê que o jogador pode ajudar o elenco em uma eventual disputa de Libertadores em 2023.

Interesse do Fluminense

O Fluminense já demonstrou interesse na contratação de Reinaldo. A pedido de Fernando Diniz, que deve renovar com o clube até o fim de 2024, um intermediário já fez consulta ao estafe do lateral esquerdo.

Em que pese o contato, os representantes de Reinaldo se recusaram a abrir conversas para tratar uma possível ida ao Fluminense. Eles dão prioridade ao São Paulo nas tratativas de renovação.

Reinaldo tem 51 partidas pelo São Paulo em 2022, com 3.272 minutos em campo. O jogador se responsabilizou por oito gols e oito assistências no período.