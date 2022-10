Pedidos por Diniz no Fluminense, Keno e Reinaldo têm situações distintas

Atacante está nos planos do Atlético-MG para 2023 e não deve ter saída liberada; Reinaldo aguarda São Paulo para renovar contrato

Fernando Diniz encaminhou a renovação com o Fluminense até dezembro de 2024 e já fez pedidos à diretoria por reforços para a próxima temporada. Dois nomes solicitados pelo técnico têm situações distintas no mercado da bola: o lateral esquerdo Reinaldo e o atacante Keno.

Reinaldo tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022, e o clube só deve decidir a situação do atleta ao fim do Brasileirão.

A diretoria negociou a manutenção do lateral esquerdo no decorrer da temporada, mas não chegou a um acordo à época. A situação será decidida somente ao término do torneio nacional.

Nesta temporada, Reinaldo é um dos principais nomes do São Paulo. Ele soma 51 partidas, sendo 37 na condição de titular, com oito assistências e oito gols marcados.

Nome predileto de Rogério Ceni para a lateral esquerda no atual elenco, Reinaldo fez os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, nesse domingo (23), pela 33ª rodada do Brasileirão.

A situação de Keno é mais complicada. O atacante de 33 anos tem contrato com o clube até dezembro de 2023, e os mineiros não têm desejo de liberá-lo no mercado da bola.

Titular absoluto do time de Cuca, o atacante está nos planos da diretoria para a próxima temporada. O atleta é visto como nome importante no elenco, mesmo que tenha três gols e uma assistência apenas na temporada.

A diretoria não quer liberá-lo sem que receba uma compensação financeira elevada pela saída do atacante. Não há interesse também em envolvê-lo em um negócio com troca de atletas.