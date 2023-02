São Paulo recusou conversar sobre venda de Gabriel Neves com Cruzeiro e Vasco

Mineiros e cariocas fizeram consulta pelo volante de 25 anos e cogitaram propostas de compra, mas paulistas nem quiseram conversar

Cruzeiro e Vasco procuraram o São Paulo a fim de formalizar propostas por Gabriel Neves. O Tricolor paulista, entretanto, descartou abrir tratativas para a saída do uruguaio. O atleta está nos planos do técnico Rogério Ceni e não deixará o Morumbi nesta janela de transferências, como soube a GOAL.

Os dois clubes procuraram os paulistas a fim de tentar a contratação do meio-campista em definitivo. A diretoria são-paulina, no entanto, nem sequer abriu conversas sobre o caso. Ambos foram informados que eventuais propostas não seriam avaliadas.

O Vasco foi o primeiro a procurar o São Paulo com o intuito de discutir a possível liberação do volante, adquirido por R$ 8 milhões. A busca dos cariocas, contudo, foi prontamente descartada. Mais recentemente, o Cruzeiro cogitou uma investida. Os mineiros também foram comunicados que ele não sairá. O desejo da Raposa foi inicialmente divulgado pelo ge e confirmado pela GOAL.

O Tricolor paulista descarta a saída do meio-campista de 25 anos, independentemente do formato da negociação — Gabriel Neves também não será negociado por empréstimo neste mercado da bola. O desejo é que o atleta fique à disposição de Rogério Ceni e tenha mais minutos em 2023.

No início de temporada, o uruguaio fez apenas 72 minutos dos 540 possíveis no Paulistão. Ele esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, no último domingo (5), no Estádio Bruno José Daniel.

Após ter os direitos adquiridos pelo São Paulo, em dezembro do ano passado, Gabriel Neves assinou contrato até o fim de 2025. O volante chegou ao clube em agosto de 2021, por indicação de Hernán Crespo, antecessor de Rogério Ceni.