São Paulo x Primavera-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

São Paulo e Primavera-SP se enfrentam neste sábado (7), às 20h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar em 1 a 1 com o Santos pelo Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para o Paulistão. Atualmente na 12ª colocação, com sete pontos, o Tricolor busca entrar na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão. Para o próximo confronto, o técnico Hernán Crespo contará com o recém-contratado Lucas Ramon, novo reforço à disposição da equipe.

Por outro lado, o Primavera-SP ocupa a décima posição, também com sete pontos. Em seis jogos, acumula duas vitórias, um empate e três derrotas. Aproveitamento de 38%.

São Paulo: Rafael, Alan Franco (Ferraresi), Arboleda, Sabino, Maik, Marcos Antônio, Danielzinho, Enzo Díaz, Lucas, Luciano, Tapia (Calleri) .

Primavera-SP: Victor Hugo, Kevin, Afonso, Ligger, Thales Oleques, Júnior Caiçara, Luan Martins, Weliton, Matheus Anjos, Paulo Baya, Gabriel Poveda .

Desfalques

São Paulo

André Silva e Ryan Francisco seguem fora.

Primavera-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026

sábado, 7 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis