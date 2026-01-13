São Paulo x Portuguesa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

São Paulo e Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e em busca do hexacampeonato, o São Paulo fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Até aqui, o Tricolor Paulista venceu Maruinense e Independente-AP, ambos por 2 a 0, e goleou o Real Soccer por 6 a 1, garantindo a liderança com autoridade.
Já a Portuguesa avançou como vice-líder do Grupo 20. A Lusa estreou com vitória sobre o Vila Nova por 1 a 0, superou o Paulínia Universitário por 3 a 1, mas acabou derrotada pelo Operário-PR por 1 a 0 na última rodada.
São Paulo: João Paulo, Hugo Galdino, Igão, Lucyan, Guilherme Reis, Pedro Bezerra, Samuel Monteiro , Renan, Guilherme Calci, Juan Potes, Matheus Menezes.
Portuguesa: Paulinho, Kauan Firmo, Jotta, Matheus Araujo, Wellington, Ernest, Romulo Araruna, Jaaziel, Higor Magdalena, Pedro Augusto, Neguinho.
Desfalques
São Paulo
Sem desfalques confirmados.
Portuguesa
Não há desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: terça-feira, 13 de janeiro de 2026
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Walter Ribeiro - Sorocaba, SP
