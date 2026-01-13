São Paulo x Portuguesa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

São Paulo e Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e em busca do hexacampeonato, o São Paulo fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Até aqui, o Tricolor Paulista venceu Maruinense e Independente-AP, ambos por 2 a 0, e goleou o Real Soccer por 6 a 1, garantindo a liderança com autoridade.

Já a Portuguesa avançou como vice-líder do Grupo 20. A Lusa estreou com vitória sobre o Vila Nova por 1 a 0, superou o Paulínia Universitário por 3 a 1, mas acabou derrotada pelo Operário-PR por 1 a 0 na última rodada.

São Paulo: João Paulo, Hugo Galdino, Igão, Lucyan, Guilherme Reis, Pedro Bezerra, Samuel Monteiro , Renan, Guilherme Calci, Juan Potes, Matheus Menezes.

Portuguesa: Paulinho, Kauan Firmo, Jotta, Matheus Araujo, Wellington, Ernest, Romulo Araruna, Jaaziel, Higor Magdalena, Pedro Augusto, Neguinho.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de janeiro de 2026

terça-feira, 13 de janeiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Walter Ribeiro - Sorocaba, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis