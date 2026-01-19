São Paulo x Portuguesa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

São Paulo e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na parte intermediária da tabela do Campeonato Paulista, o São Paulo soma quatro pontos e tenta engrenar na competição. Na estreia do Paulistão, o Tricolor foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0, mas se recuperou na rodada seguinte ao vencer o São Bernardo pelo mesmo placar. Já no último compromisso, empatou em 1 a 1 com o Corinthians, no clássico paulista.

Por outro lado, a Portuguesa busca embalar a segunda vitória consecutiva no Estadual. Ocupando a 12ª colocação, com três pontos, a Lusa iniciou a campanha com derrotas para Palmeiras e Capivariano, ambas por 1 a 0, mas reagiu ao vencer o Velo Clube por 2 a 0 na última rodada.

São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco, Wendell (Nicolas); Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antônio, Danielzinho; Ferreira, Luciano, Tapia.

Portuguesa: Bruno Bertinato, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus, Caio Roque, Guilherme Portuga, Gabriel Pires, Zé Vitor, Ewerthon, Renê, Maceió .

Desfalques

São Paulo

Ryan Francisco, André Silva e Luan seguem no departamento médico.

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 20 de janeiro de 2026

quarta-feira, 20 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

