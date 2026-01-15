São Paulo x Operário: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da terceira fase da Copinha 2026

São Paulo e Operário-PR se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports na TV aberta (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e em busca do hexacampeonato, o São Paulo garantiu vaga na terceira fase da competição ao vencer a Portuguesa por 2 a 0, na segunda fase. Antes, o Tricolor fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, ao derrotar Maruinense e Independente-AP, ambos por 2 a 0, além de golear o Real Soccer por 6 a 1.

Já o Operário-PR terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 20, somando sete pontos. A equipe paranaense venceu Paulínia Universitário e Portuguesa por 1 a 0 e empatou com o Vila Nova em 1 a 1. Na segunda fase, avançou ao eliminar o Independente-AP com vitória por 2 a 0.

São Paulo: João Pedro, Felipe Oliveira, Igor Felisberto, Isac Silva, Luis Osorio, Pedro Ferreira , Matheus Ferreira, Djhordney, Gustavo Santana, Tetê, Paulinho Venuto.

Operário-PR: Paulo Guilherme, Anthony , Deodato, Léo Borges, Miguel Tavora, Lohan, Gabriel Cardozo, Kayo Fernandes, Nadal, Jhow Torres, Cauã Lima.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Walter Ribeiro - Sorocaba, SP

