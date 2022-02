São Paulo negocia chegada do volante Andrés Colorado por empréstimo

O São Paulo negocia o empréstimo de Andrés Colorado, volante de 23 anos que pertence ao Cortuluá, da Colômbia. O atleta conta com aval do departamento de futebol. Ele foi oferecido por um intermediário e aprovado pela diretoria.

O acordo é costurado por empréstimo, com opção de compra ao término do vínculo, previsto para o fim de 2022. Inicialmente, o Cortuluá gostaria de negociá-lo em definitivo, mas entende o momento delicado que vive o clube paulistano. A opção de compra está avaliada em 1,5 milhão de euros (R$ 8,73 milhões), conforme apurado pela GOAL.

A negociação entre as partes se iniciou nos últimos dias e já tem estágio avançado. O Tricolor paulista evita se manifestar sobre o tema, mas já trabalha a possibilidade de chegada do atleta nos próximos dias.

A busca por um volante é prioridade para o São Paulo no mercado da bola. O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e o executivo da pasta, Rui Costa, são os encarregados de buscar um nome para reforçar o elenco comandado por Rogério Ceni. O técnico não conta com Luan, no departamento médico, e aceitou a liberação de Liziero para o Internacional.

Em 2021, Colorado defendeu as cores do Deportivo Cali, também da Colômbia. Ele fez 44 jogos pela equipe, com cinco gols marcados e cinco assistências.

A informação sobre o interesse do São Paulo em Andrés Colorado foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL.