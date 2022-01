São Paulo negocia rescisões de Pablo e Vitor Bueno

O São Paulo negocia as rescisões de contrato de Pablo e Vitor Bueno. A informação foi adiantada pelo ge e confirmada pela GOAL. Os dois estão fora dos planos para a temporada 2022, como a GOAL publicou há algumas semanas.

Pablo testou positivo para COVID-19 durante as férias e por isso não se reapresentou com o grupo no início da pré-temporada. Ele está na mira do Athletico-PR.

Antes, Pablo foi alvo de interesse do Ceará e do Santos por empréstimo. Os clubes se acertaram com o São Paulo, mas o atacante não deu o “ok” final. Agora, o atleta conversa para rescindir o vínculo válido até 2023.

Vitor Bueno treina separado do grupo do São Paulo e também conversa para buscar uma rescisão. Seu contrato é válido até o fim de 2023. O Botafogo chegou a mostrar interesse no jogador, mas não houve avanço. Um clube do Japão também queria Vitor Bueno, mas a regularização de visto de trabalho no país está dificultada por causa da pandemia de COVID-19.

O São Paulo contratou cinco jogadores para 2022 no mercado da bola: Rafinha, Alisson, Patrick, Nikão e Jandrei, além de renovar com Arboleda. Por outro lado, saíram atletas como William, Rojas, Benítez, Bruno Alves, Orejuela e Shaylon, entre outros.