Fora dos planos do São Paulo, Vitor Bueno recusou negociação com o Botafogo

O Botafogo tentou a contratação de Vitor Bueno por empréstimo no mercado da bola nos primeiros dias de 2022. O São Paulo aceitou liberá-lo por uma temporada, mas o jogador recusou a mudança para General Severiano, conforme apurado pela GOAL. O jogador nem sequer abriu negociação com os cariocas.

O atleta de 27 anos está fora dos planos de Rogério Ceni no Morumbi e foi liberado para conversar com o atual campeão da Série B após uma procura nesta janela de transferências. Entretanto, não se interessou com a mudança para o time do Rio de Janeiro.

Com contrato até dezembro de 2023 no Tricolor paulista, Vitor Bueno tem um salário anual de R$ 4,3 milhões. O clube pensa em sua liberação a fim de economizar com a sua remuneração. A ideia é que o interessado arque com mais de 50% de seus vencimentos.

Vitor Bueno segue disponível para conversar com outro clube no mercado da bola. A diretoria são-paulina, no entanto, ainda não recebeu uma nova procura por sua liberação.

Ainda em dezembro do ano passado, o Ceará, o Grêmio e um clube do Japão demonstraram interesse na contratação de Vitor Bueno. As procuras, contudo, não animaram o meia-atacante, que preferiu seguir no São Paulo até o momento. A sua situação segue indefinida no mercado.

O meio-campista, que chegou a atuar improvisado como atacante durante a passagem de Hernán Crespo pelo Morumbi, fez 36 partidas em 2021, com seis gols marcados. Ele ficou 1.452 minutos em campo na temporada.