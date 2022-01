São Paulo vê Pablo longe do Santos e quer compensação financeira do Athletico-PR

O São Paulo viu a negociação por empréstimo de Pablo com o Santos esfriar por ouvir uma negativa do jogador em atuar no rival. Os clubes tinham conversa avançada, mas não houve sinal positivo do atleta para atuar no Peixe, segundo informações do Tricolor. Situação parecida aconteceu com o Ceará.

Com o atacante fora dos planos para a temporada 2022, o São Paulo toparia negociar Pablo com o Athletico-PR, seu antigo clube, desde que haja uma compensação financeira e manutenção de parte dos direitos econômicos.

Nesse cenário, o São Paulo aceitaria uma negociação por empréstimo ou definitiva de Pablo com o Athletico-PR. O clube admite, inclusive, arcar com o prejuízo mesmo que receba pouco dinheiro. A contratação foi feita no fim de 2018 por cerca de 6 milhões de euros mais 1 milhão de euros mediante bônus, com o jogador saindo do próprio Furacão.

Pablo testou positivo para COVID-19 durante as férias, assim como Tiago Volpi, Gabriel e Miranda. Por isso, ele não se reapresentou com o elenco na última segunda-feira, no CT da Barra Funda.