São Paulo lucra R$ 4,8 milhões só com transferências de David Neres em 2022

Tricolor paulista receberá 437,8 mil euros por ida do atleta ao Benfica. Clube já havia embolsado 429 mil euros por acordo entre Ajax e Shakhtar

O São Paulo embolsou R$ 4,832 milhões com as transferências de David Neres ocorridas em 2022. O clube tem direito a 2,86% do valor das negociações do atleta por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa — o percentual foi calculado pelo Rede do Futebol a pedido da GOAL.

O Tricolor paulista tinha direito a 2,86% dos 15 milhões de euros pagos pelo Shakhtar Donetsk ao Ajax na compra de David Neres, ocorrida em janeiro de 2022. Na ocasião, o clube embolsou 429 mil euros (R$ 2,337 milhões na cotação atual).

Com a venda do atacante do Shakhtar Donetsk para o Benfica, avaliada em 15,3 milhões de euros, o São Paulo coloca em seus cofres mais 437,580 mil euros (R$ 2,388 milhões).

Ao todo, o clube lucrou 886,580 mil euros (R$ 4,832 milhões) com as tratativas envolvendo David Neres. O valor pela ida do atleta do Ajax ao Shakhtar Donetsk já foi pago aos paulistas. O montante referente à venda dos ucranianos para o Benfica deve ser quitado nos próximos dias.

A diretoria do São Paulo tem utilizado os valores para manter as contas em dia no Morumbi. O São Paulo enfrenta um endividamento elevado, com débito de cerca de R$ 700 milhões.

David Neres defendeu as cores do São Paulo entre entre 2009 e 2016. Ele chegou ao clube no sub-13 e se manteve até a estreia no futebol profissional. Pelo time principal, participou de oito jogos, com três gols marcados, até ser negociado ao Ajax. A passagem pela Europa ainda conta com uma breve temporada no Shakhtar. Ele nem sequer jogou pelo clube ucraniano por causa do conflito bélico entre o país e a Rússia.