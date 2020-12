São Paulo líder cresceu nas porradas que levou, resume Diniz

Técnico Tricolor exalta o amadurecimento do elenco após eliminações na temporada

O abriu distância na ponta do Campeonato Brasileiro, com sete pontos de vantagem sobre o vice-líder.

O Tricolor tem o melhor ataque da competição, com 47 gols marcados, e um aproveitamento de 69,1% dos pontos disputados.

Os números e o desempenho do São Paulo em campo não mentem. Algo mudou no Tricolor no decorrer de uma temporada marcada também pelas eliminações do , e .

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Fluminense neste sábado (26), o técnico Fernando Diniz apontou a virtude que colocou o Tricolor na ponta da tabela.



"Eu acho que o desafio maior foi se fortalecer internamente quando parecia que estava ruindo o mundo. Essa foi a maior grandeza do time. Essa máquina de triturar todo mundo. Aqui conseguimos nos juntar cada vez mais e tirar o melhor de cada um. Mostramos que temos um elenco forte. Quem saiu, voltou bem. Temos um elenco curto, mas muito comprometido. Tem menos jogador e mais time", analisou.

"O grande salto foi a construção nos momentos difíceis, foi um time que se mostrou muito resiliente. As porradas que sofremos não nos deixaram da mesma forma. Elas vieram e deixaram a gente diferente. É um time que colhe o que está merecendo", completou o treinador.

Apesar da distância sobre os rivais no campeonato, Diniz preferiu exaltar o comportamento de sua equipe.

"A gente não se apega à vantagem. O que me dá segurança é o time estar cada vez mais maduro, encarando cada jogo como uma decisão, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil e tem muitas rodadas pela frente ainda", disse.